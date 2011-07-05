Український фондовий ринок знову демонструє слабкість - експерт

Український фондовий ринок знову демонструє слабкість.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він підкреслив, що індекс Української біржі в понеділок, 4 липня, знизився, незважаючи на те, що світові ринки акцій продовжили зростання. При цьому обсяг торгів українськими акціями повернувся до мінімальних рівнів попереднього місяця, через те що святкування Дня незалежності в США охолодило інтерес гравців до подій на фінансових ринках. До теперішнього моменту зростання індексу Української біржі від мінімальних рівнів червня складає 2,5%. У той же час, аналогічний показник для індексу MSCI Emerging Markets становить 6,5%. «Відставання українського ринку акцій в цілому є закономірним, однак більш ніж двократний розрив у масштабі зростання індексів навряд чи виправданий», - вважає аналітик.

За словами П. ІЛЛЯШЕНКО, найбільший внесок у зниження індексу Української біржі в понеділок зробили акції «Райффайзен банку Аваль». Так, зниження котирувань банку відповідально за втрату 3,3 з 4,85 пункту зниження індексу. При цьому обсяг торгів акціями даного емітента склав менше 0,5 млн. грн. «Це говорить про те, що зниження акцій "Райффайзен банку Аваль" на 2,1%, що сприяло продажам по широкому спектру емітентів, є разовою подією, викликаною більшою мірою дефіцитом ліквідності, а не вираженням настроїв учасників ринку», - вважає аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 4 липня, підвищився на 0,35% - до 902,18 пункту. Загальний обсяг торгів склав 191 млн. 137 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,21% - до 2326,70 пункту. Загальний обсяг торгів склав 128 млн. 668 тис. грн., З них на терміновому ринку - 21 млн. 597 тис. грн.