Експерт: корекція на світових ринках акцій не повинна затягнутися більш ніж на 1-2 сесії

Корекція на світових ринках акцій не повинна затягнутися більш ніж на 1-2 торгових сесії.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його інформацією, сьогодні вранці ф'ючерси на індекс S & P 500 мінімально коригуються після найбільш сильного зростання майже за два роки. «Після того як індекс DJIA додав за тиждень 5,4%, а індекс NASDAQ - 6,15%, корекція на ринках акцій здається неминучою і питання полягає лише в масштабі майбутнього зниження», - вважає аналітик.

У той же час, додав він, учасники ринку можуть знайти привід для занепокоєння і за межами звичайного прагнення ринку до фіксування прибутку після швидкого зростання. Так, рейтингове агентство Moody's висловило побоювання щодо муніципального боргу Китаю, припускаючи можливе зниження інвестиційного рейтингу для даної галузі.

На думку аналітика, "незважаючи на те, що технічні фактори обіцяють визначити динаміку ринків акцій на найближчі дві торгові сесії (після чого увагу знову буде спрямовано на публікацію економічних даних), учасники ринку можуть випередити розвиток подій і повірити в поліпшення новинного фону заздалегідь. Такий розвиток подій має обмежити масштаб корекції на ринках акцій. Наприклад, рівень 1300 пунктів за індексом S & P 500 на даний момент виглядає сильним рівнем підтримки».