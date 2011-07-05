Торги на біржах Європи вчора пройшли в основному на позитивній території - експерти

Торги на фондових майданчиках Європи у понеділок, 4 липня, проходили переважно на позитивній території.

Така думка міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, в суботу міністри фінансів ЄС схвалили виділення Греції чергового траншу допомоги до середини липня. Промислові ціни в Єврозоні знизилися на 0,2%, тоді як очікувалося зниження на 0,1%. Торговельні майданчики США в понеділок були закриті у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності.

За інформацією аналітиків, сьогодні в єврозоні вийдуть комбінований індекс ділової активності за червень і дані з роздрібних продажів за травень. У США будуть опубліковані дані щодо замовлень в обробній промисловості.

Аналітики констатують, що торги на українських фондових майданчиках у понеділок завершилися зі змішаною динамікою індексів. Торги проходили при низьких обсягах в світлі відсутності зовнішнього новинного фону. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зростання стали акції Алчевського меткомбінату (+1,02%), «Азовсталі» (+0,85%) і «Укрсоцбанку» (+0,44%). Найбільше зниження показали папери "Райффайзен банку Аваль» (-2,06%) і "Західенерго" (-0,92%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 4 липня, підвищився на 0,35% - до 902,18 пункту. Загальний обсяг торгів склав 191 млн. 137 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,21% - до 2326,70 пункту. Загальний обсяг торгів склав 128 млн. 668 тис. грн., З них на терміновому ринку - 21 млн. 597 тис. грн.