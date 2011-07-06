ФДМУ почав підготовку до продажу держпакетів "Закарпаттяобленерго", "Київенерго" і "Західенерго"

Фонд державного майна почав підготовку до продажу на приватизаційному конкурсі з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону 25% акцій ПАТ "Київенерго", 45,103% ПАТ "Західенерго" і 50% ПАТ "Закарпаттяобленерго".

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації".

ФДМ також запрошує потенційних покупців взяти участь у розробці умов продажу даних держпакетів акцій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів своїм розпорядженням № 310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» та «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40, 06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

30 червня ц.р. голова ФДМ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що ФДМ затвердив план-графік приватизації, відповідно до яких одинадцять запланованих до приватизації держпакетів акцій енергокомпаній планується реалізувати протягом серпня-жовтня 2011 р.