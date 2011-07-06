Негативні настрої на фондових ринках пов'язані зі слабкою статистикою з США - експерти

Негативні настрої на ринку у вівторок, 5 липня, були пов'язані зі слабкою статистикою з США.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, обсяги промислових замовлень в США збільшилися на 0,8%, що виявилося гірше очікувань ринку, так як аналітики прогнозували зростання на 1%. Комбінований індекс ділової активності знизився в червні до 53,3 з 55,8 пункту - це найнижче значення індексу за останній час.

Аналітики відзначають, що торги на західних фондових майданчиках у вівторок проходили зі змішаною динамікою індексів. Сесія на українських майданчиках в цей день завершилася на негативній території. Торги проходили при низьких обсягах в світлі відсутності зовнішнього новинного фону. Всі підприємства індексного кошика Української біржі, за винятком «Укрнафти» (+0,38%), завершили день у червоній зоні. Лідерами зниження стали акції Авдіївського КХЗ (-1.53%), «Стиролу» (-1%) і «Мотор Січі» (-0,82%).

За інформацією аналітиків, сьогодні публікуються переглянутий ВВП в єврозоні за перший квартал і дані по промислових замовленнях Німеччини за травень. У США виходять індикатор зайнятості ADP за червень і індекс ділових умов ISM у невиробничій сфері.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 5 липня, знизився на 0,36% - до 898,89 пункту. Загальний обсяг торгів склав 768 млн. 500 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,54% - до 2314,09 пункту. Загальний обсяг торгів склав 161 млн. грн., З них на терміновому ринку - 41 млн. грн.