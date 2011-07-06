Експерт: український ринок акцій у вівторок продовжив зниження

Український ринок акцій у вівторок, 5 липня, продовжив зниження, незважаючи на переважання позитивних настроїв на світових майданчиках.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, індекс Української біржі за підсумками сесії вівторка знизився на тлі звично низького обсягу торгів. Так, середній за 10 останніх торгових сесій обсяг операцій з акціями на ринку заявок Української біржі знаходиться на рівні 45 млн. грн., що в два рази нижче аналогічного рівня середини травня поточного року.

П. ІЛЛЯШЕНКО зазначив, що серед компаній, які входять до складу індексу Української біржі, на позитивній території у вівторок вдалося закритися лише акціях «Укрнафти» (+0,4%). Зниження очолили акції Авдіївського КХЗ (-1,5%). Масштаб зниження інших індексних акцій не перевищив позначки в 1%. Серед акцій другого ешелону найгірший результат показали акції Центрального ГЗК, котирування яких знизилися на 4,9%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 5 липня, знизився на 0,36% - до 898,89 пункту. Загальний обсяг торгів склав 768 млн. 500 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,54% - до 2314,09 пункту. Загальний обсяг торгів склав 161 млн. грн., З них на терміновому ринку - 41 млн. грн.