Реакція фондового ринку на занепокоєння щодо ситуації у фінансовому секторі стримана - експерт

Реакція фондового ринку на занепокоєння щодо ситуації у фінансовому секторі є стриманою.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він підкреслив, що, хоча в ході вчорашньої торгової сесії акції представників фінансового сектора стали аутсайдером серед секторів індексу S & P 500, масштаб їх зниження не перевищив 0,8%. Крім того, сьогодні вранці зниження котирувань банків в Китаї не перевищувало 2%, що можна назвати відчутною реакцією, але також далекою від стану паніки.

На думку аналітика, «описані приводи для хвилювання повинні бути враховані ринком. Наприклад, майбутня м'яка реструктуризація грецьких боргів повинна стати позитивним прецедентом для інших країн групи PIGS, а майбутні проблеми Китаю в сегменті муніципального боргу є довгостроковими і структурними та відомі ринку ще з весни 2010 року ».

Тим не менше, вважає П. ІЛЛЯШЕНКО, фінансові ринки і акції компаній фінансового сектора залишаються під деяким тиском. Проблемою розвинених країн залишається суверенна борга криза. Так, після того, як рейтингове агентство Moody `s позбавило Португалію інвестиційного рейтингу, інвестори турбуються про необхідність прийняття другого пакету допомоги за прикладом Греції. У країнах з економікою, що розвивається гравці схвильовані продажем часткою в основних комерційних банках Китаю (Bank of China і China Construction Bank) державної фінансової компанією Сінгапуру Temasek. Незначне зростання волатильності на ринках акцій також можна пояснити заявами Moody `s про те, що офіційна влада Китаю недооцінюють розмір муніципального боргового ринку на 541 млрд. доларів.