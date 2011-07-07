Українські акції у середу не мали попиту в інвесторів - експерти

Акції українських компаній на вітчизняних фондових ринках у середу, 6 липня, не мали великого попиту у інвесторів.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі в середу впав на 0,30%. При цьому загальний обсяг торгів акціями на біржі склав 86 млн. грн. Лідерами падіння сталі акції банківського сектора. «Укрсоцбанк» втратив 1,32%, «Райффайзен банк Аваль» - 0,80%. Папери «Райффайзен банку Аваль» продемонстрували падіння третю торгову сесію підряд, знизившись на 3,6%.

У свою чергу, аналітики інвестиційної групи «Сократ» у своєму огляді констатують, що вітчизняні фондові індекси в середу показали зниження на закритті. Згідно із результатами торгів, індекс Української біржі впав на 0,30%, опинившись на рівні 2307,09 пункту, а індекс ПФТС - на 0,44%, до 894,97 пункту. Серед лідерів зниження в індексній корзині Української біржі, крім банків, опинився і «Укртелеком» (-0,77%). Краще за ринок зуміли завершити торги паперу Стахановського вагонобудівного заводу (+2,27%), Єнакіївського метзаводу (+0,11%) і «Стиролу» (+0,09%).