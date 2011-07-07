Експерти: торги на західних фондових майданчиках у середу проходили в червоній зоні

Торги на західних фондових майданчиках у середу, 6 липня, проходили в червоній зоні.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, основним негативним чинником послужило зниження агентством Moody’s рейтингу Португалії з «Baa1» до «Ba2» з «негативним» прогнозом. Також на фондовий ринок вплинула інформація про те, що ЦБ Китаю в черговий раз підняв базові ставки на 0,25%. Індекс ділових умов ISM в невиробничій сфері США в червні знизився з 54,6 до 53,7 пункту. Статистика по Німеччині виявилася кращою за прогнози ринку. Так, обсяг промислових замовлень у Германії в травні 2011 року зріс на 1,8%, тоді як очікувалося зниження на 0,5%.

За інформацією аналітиків, сьогодні у центрі уваги ринку будуть результати засідання ЄЦБ, які стануть відомі у другій половині дня. У США сьогодні будуть опубліковані дані щодо ринку праці - від агентства ADP, а також заявки на посібники з безробіття.