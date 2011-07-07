Інвестори сьогодні роблять ставку на прискорення зростання зайнятості в США - експерт

Інвестори фондових ринків сьогодні роблять ставку на прискорення зростання зайнятості в США.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

На його думку, «оптимісти роблять ставку на те, що дані з ринку праці Сполучених Штатів (сьогодні і в п'ятницю, 8 липня) виявляться кращими за очікування, і діють фактично наосліп. На даний момент жоден з випереджальних індикаторів не обіцяє різкого поліпшення ситуації ».

П. ІЛЬЯШЕНКО також зазначив, що зростання акцій фінансового сектора в Китаї в четвер вранці зійшов нанівець, що може служити індикатором зберігається обережності гравців. Сьогодні вранці ф'ючерси на індекс S & P 500 росли в межах 0,4%, що підтверджує припущення про небажання ринку коригуватися протягом більше ніж 1-2 торгових сесій.

Як повідомив аналітик, у середу, після закриття українських майданчиків, динаміка іноземних фондових індексів стабілізувалася. Так, індекси S & P 500 і DJIA зросли на 0,1% і 0,45% відповідно, незважаючи на зростання вартості американського долара. Крім невизначеності, яка переважає напередодні публікації даних агентства ADP про динаміку зайнятості в приватному секторі США (публікація була перенесена на сьогодні, 7 липня, на 15:15 за київським часом), на динаміку ринків акцій негативний вплив також надало рішення Народного банку Китаю про підвищення процентних ставок. Новий крок щодо посилення монетарної політики в КНР був очікуємо ще кілька тижнів тому, тому вплив даної події на динаміку ризикових активів виявилося обмеженим.