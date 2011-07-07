Парламент вніс зміни до законодавства щодо нацкомісій з регулювання природних монополій

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв`язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 262 народних депутати з 367, зареєстрованих в сесійній залі.

Метою ухвалення закону є впорядкування організації діяльності комісій, що здійснюють регулювання природних монополій, у сфері зв`язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг, шляхом забезпечення єдиного (уніфікованого) підходу до регулювання порядку їх формування та діяльності.

Зокрема, передбачається встановити однаковий для всіх комісій: статус – національна комісія, що здійснює державне регулювання у відповідній сфері; кількісний склад – дев`ять членів національної комісії; загальний порядок призначення членів національних комісій – по три члени кожної національної комісії призначаються та звільняються Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом міністрів України.

Законом встановлюються чіткі вимоги до члена національної комісії, підстави та обставини, за яких член національної комісії може бути звільнений з посади.

Термін повноважень члена національної комісії становитиме шість років. При цьому передбачається, що одна і та ж особа не може бути членом відповідної національної комісії більше двох термінів підряд. За законом, національна комісія набуватиме повноважень з моменту призначення двох третин від її загального кількісного складу.

Також пропонується встановити, що голова національної комісії обиратиметься з числа членів відповідної комісії та звільнятиметься більшістю від загального кількісного складу комісії. При цьому передбачається фіксація набуття повноважень та втрати повноважень головою національної комісії – з дня видання Президентом України акта про затвердження або звільнення голови.

Крім того, законом визначено, що засідання національної комісії, які є основною формою її роботи, проводитимуться за рішенням голови комісії і є правомочними, якщо на них присутні не менше половини загального кількісного складу відповідної національної комісії. Рішення національних комісій прийматимуться більшістю голосів від їх загального кількісного складу. При прийнятті рішень голова та кожний інший член національної комісії матиме один голос.