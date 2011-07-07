Український ринок акцій б'є антирекорди торгової активності - експерт

Український ринок акцій останнім часом б`є антирекорди торгової активності.

Так в коментарі агентству УНІАН охарактеризував поточну ситуацію на вітчизняних фондових майданчиках аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він відзначив, що «український ринок акцій вчора продовжив обережне зниження на тлі неоднозначної динаміки ризикових активів». Індекс Української біржі в середу, 6 липня, знизився на 0,3%, провівши торгову сесію у вузькому діапазоні 2302-2312 пунктів. При цьому вся торгова активність звелася лише до восьми рухів індексу між межами діапазону. Загальний обсяг торгів акціями склав 86 млн. грн., що стало мінімальним значенням цього року.

За словами аналітика, із загальної тенденції зниження індексних паперів Української біржі в середу виділялася лише динаміка акцій Стахановського ВСЗ. Котирування даного емітента вчора підвищилися на 2,3% на тлі порівняльного високого об`єму торгів – 1,7 млн. грн.