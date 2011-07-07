Експерти: інвестори на зарубіжних ринках вчора розпродували акції українського агросектора

Інвестори на зарубіжних фондових ринках пыд час вчорашніх торгів розпродували акції агропромислового сектора.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, папери Agroton Public (AGT PW) у середу впали на 4,91%. При цьому за п`ять торгових сесій компанія втратила 12,6%. Акції Astarta Holding знизилися на 3,54%, продемонструвавши падіння на 4,4% впродовж трьох торгових сесій. Папери Kernel Holding також просіли на 1,04%, а за чотири торгові сесії знизилися 5,9%. Торги акціями Avangard закрилися зниженням котирувань на 0,55%. Впродовж останніх трьох торгових днів паперу компанії просіли на 1,8%.

Як повідомляють аналітики, акції гірничорудної компанії Ferrexpo (-5,29%) в середу також торгувалися в мінусі після їх зростання на 17,2% з 20 червня по 5 липня.