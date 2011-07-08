На українському ринку акцій у четвер домінували покупці - експерт

На українському ринку акцій у четвер, 7 липня, домінували покупці, які використовували прискорення зростання на зовнішніх майданчиках як аргумент для відкриття довгих позицій.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він підкреслив, що індекс Української біржі 7 липня виріс на 1,8%, що стало кращим показником з 9 червня. Обсяг торгів залишився порівняно на низьких рівнях, проте активність торгівлі акціями на ринку заявок Української біржі виросла до 63 млн. грн., що на 40% вище за рівень середнього показника за останні 10 торгових сесій.

За словами П.Ілляшенка, на позитивній території у четвер закрилися всі акції, що входять в індекс Української біржі, а також папери усіх емітентів другого ешелону за винятком «Крименерго». Котирування останнього емітента знизилися на 22% на тлі крайнього низького обсягу торгів. «Єдина динаміка українських акцій свідчить про те, що, незважаючи на тривалий період затишшя, інтерес покупців до українського ринку в цілому зберігається, і продовження відскоку цілком імовірно», - вважає аналітик.

Як відзначив П.Ілляшенко, за наслідками вчорашньої торгової сесії акціям «Мотор Січі» фактично вдалося подолати локальний рівень опору, що повинне подати підтримку широкому ринку акцій в найближчому майбутньому. Крім того, додав аналітик, «групу продавців на українському ринку акцій зараз складають переважно роздрібні інвестори, що також говорить про високу вірогідність продовження відскоку».

Фондові індекси США виросли завдяки хорошим макроекономічним даним - експерт

Завдяки публікації хороших макроекономічних даних фондові індекси S&P 500 і DJIA у четвер, 7 липня, виросли на 1,05% і 0,7% відповідно.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його інформацією, всі основні сектори американського ринку акцій у четвер продемонстрували позитивну динаміку, тоді як котирування нафти мазкі WTI впритул підібралися до відмітки в 100 доларів за баррель. В результаті відстань між поточним значенням і максимальним рівнем року для індексу S&P 500 скоротилася до значення менше 1%.

Як повідомив аналітик, сьогодні вранці частину фондових індексів в країнах Азії продемонстрували помірно негативну динаміку на фоні скоріше за нейтральні показники ф`ючерсів на індекс S&P 500. «Таким чином, натяк на корекцію вартості акцій слід розцінювати як паузу після активного зростання напередодні і напередодні публікації другого пакету даних про кондиції на ринку праці США», - вважає П.Ілляшенко.