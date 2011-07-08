Фондові індекси США виросли завдяки хорошим макроекономічним даним - експерт

Завдяки публікації хороших макроекономічних даних фондові індекси S&P 500 і DJIA у четвер, 7 липня, виросли на 1,05% і 0,7% відповідно.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

За його інформацією, всі основні сектори американського ринку акцій у четвер продемонстрували позитивну динаміку, тоді як котирування нафти мазкі WTI впритул підібралися до відмітки в 100 доларів за баррель. В результаті відстань між поточним значенням і максимальним рівнем року для індексу S&P 500 скоротилася до значення менше 1%.

Як повідомив аналітик, сьогодні вранці частину фондових індексів в країнах Азії продемонстрували помірно негативну динаміку на фоні скоріше за нейтральні показники ф`ючерсів на індекс S&P 500. «Таким чином, натяк на корекцію вартості акцій слід розцінювати як паузу після активного зростання напередодні і напередодні публікації другого пакету даних про кондиції на ринку праці США», - вважає П.Ільяшенко.