Суд визнав незаконним відхилення позову Семенюк-Самсоненко до Тимошенко

Київський апеляційний адміністративний суд визнав незаконним рішення Окружного адміністративного суду столиці про відхилення позову екс-глави Фонду державного майна Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО до колишнього прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо незаконності її розпорядження ФДМУ підписати додаткову угоду до договору купівлі-продажу «Криворіжсталі».

Про це УНІАН повідомила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

За її словами, відповідне рішення апеляційний суд прийняв 7 липня.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО також зазначила, що, згідно з рішенням суду, справи щодо незаконності змін умов купівлі-продажу об'єкта і про перевищення службових повноважень Ю. ТИМОШЕНКО як прем'єр-міністра повинні бути об'єднані.

«Апеляційним судом все об'єднується - незаконна зміна умов та перевищення службових повноважень прем'єр-міністра», - заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня 2010 року Окружний адміністративний суд Києва відхилив позов екс-глави Фонду державного майна України В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО до колишнього прем'єр-міністра Ю. ТИМОШЕНКО щодо незаконності її розпорядження ФДМУ підписати додаткову угоду до договору купівлі-продажу «Криворіжсталі».

За неофіційною інформацією, суд обгрунтував своє рішення закінченням строку позовної давності, який за цим позовом становив 6 місяців.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, яка подала позов 26 квітня 2010, оскаржувала доручення Ю. ТИМОШЕНКО № 169 від 24 жовтня 2008 року. Також В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО у своєму позові оскаржувала законність дій ФДМУ щодо внесення змін до договору купівлі-продажу «Криворіжсталі».

Суд розділив позов В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО на дві частини, виділивши позов до ФДМУ в окреме провадження.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». 28 жовтня 2005 Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 р. компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в понад 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована e 2007 році

«Арселор Міттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.

Фонд державного майна України і ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» у травні 2009 р. узгодили зміни до договору купівлі-продажу держпакета ВАТ «Криворіжсталь» в частині виконання інвестзобов`язань.

Як запевняє в той час виконуючий обов'язки голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЬОНЕНКО, власник підприємства погодився в повному обсязі забезпечити виконання всього блоку соціальних зобов'язань, передбачених договором, включаючи збереження штатної чисельності, своєчасну виплату заробітної плати. Крім того, відповідно до спільного рішення трудового колективу і власника, термін дії соціальних зобов'язань продовжений до 2011 року включно. В. о. голови ФДМУ також зазначив, що терміни виконання деяких інших інвестзобов'язань будуть відкладені на час дії форс-мажорних обставин, які передбачені договором купівлі-продажу.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО вважає, що розпорядження прем'єр-міністра Ю. ТИМОШЕНКО Фонду державного майна України внести зміни до договору № КПП-497 про купівлю-продаж пакета акцій "Криворіжсталі" порушує закони України «Про управління об'єктами державної власності» та «Про приватизацію державного майна», а також вимоги ст. 8, ч.2 ст. 19 і ч.3 ст.113 Конституції України.