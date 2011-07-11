Тимошенко вважає провокацією порушення кримінальної справи щодо продажу «Криворіжсталі»

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає провокацією заяви про необхідність порушення кримінальної справи за фактом приватизації «Криворіжсталі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам.

«Скоріш за все, це чергова провокація влади. Це чорний піар, чорна пропаганда, яка лунає з eсіх каналів телебачення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, пошук владою нових підстав для її кримінального переслідування свідчить про те, що всі нинішні кримінальні справи розвалюються.

«Немає значення, скільки кримінальних справ порушено або потім буде порушено, тому що немає ні української, ні міжнародної легітимності для всіх цих розправ. Усі знають, що це політичні репресії і що ніяких злочинів, як вони кажуть, за цими справами не стоїть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.