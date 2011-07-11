Узгоджено спрощення подачі інформації учасниками фондового ринку до реєстру фінустанов

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва узгодив проект рішення, розроблений Держкомітетом з цінних паперів і фондового ринку, який спрощує процедуру подачі інформації учасниками фондового ринку до реєстру фінансових установ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету.

«Учасники фондового ринку зможуть подавати менше інформації до державного реєстру фінансових установ… З переліку інформації, зокрема, виключать: дані про розмір зареєстрованого статутного капіталу; розмір сплаченого статутного капіталу на дату проведення держреєстрації; інформацію про окремі підрозділи, які можуть надавати фінансові послуги; вказівку основного місця роботи і термін дії сертифікату на право здійснення діяльності тощо», - зазначається у повідомленні Держкомпідприємництва.

Даним документом також передбачається перехід до безкоштовної видачі виписки встановленого зразку.