Експерт: індекс UX за минулий тиждень зріс на 0,4%

Значення індексу UX за минулий тиждень підвищилося на 0,4%, що відповідало результатам зіставних ринків.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

При цьому, вважає він, «динаміка українського ринку акцій зумовлювалася подіями на зовнішніх майданчиках, а внутрішній новинний фон був украй мізерним і ігнорувався інвесторами. В результаті вітчизняний ринок продовжив розігрувати карту відскоку, що допомогло ряду акцій продемонструвати значне зростання за підсумками тижня».

Зокрема, за інформацією аналітика, акції Стахановського вагонобудівного заводу на Українській біржі за вказаний період виросли на 6,9%. Серед емітентів другого ешелону зростання очолили акції шахти «Комсомолець Донбасу», додавши 9,6%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 8 липня, підвищився на 0,80% – до 910,96 пункту. Загальний об`єм торгів склав 248 млн. 267 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,36% – до 2339,84 пункту. Загальний об`єм торгів склав 322 млн. 363 тис. грн., з них на терміновому ринку – 110 млн. 400 тис. грн.