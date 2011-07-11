Світові ринки акцій не продовжили, але і не зламали висхідну тенденцію - експерт

Світові ринки акцій завершили минулий тиждень нейтрально, не продовживши, але і не зламавши висхідної тенденції, яка почалася за тиждень до закінчення другого кварталу 2011 року.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

За його інформацією, індекс акцій MSCI World за минулий тиждень знизився на 0,1%, тоді як індекси акцій країн з економікою (MSCI EM), що розвивається, і прикордонних ринків (MSCI FM) додали 0,6% і 0,4% відповідно. Порівняно гірший результат глобального індексу був забезпечений зниженням акцій в Європі і Бразилії, чий ведучий фондовий індекс до справжнього дня знижується вже більш ніж на 15% в порівнянні з локальним максимумом, досягнутим ще 4 листопада 2010 року.

Як повідомив аналітик, найбільші втрати за минулий тиждень понесли фондові індекси Італії, Іспанії і Греції: 7,2%, 5,3% і 4,4% відповідно. Драйвером зниження індексів стала динаміка акцій європейських банків. Так, індекс The STOXX 600 Banks за тиждень втратив 5,7%, а лідерами зниження сталі акції банку Unicredit, котирування якого знизилися на 20%. Така динаміка акцій сектора стала відповіддю на відсутність чіткого плану реструктуризації боргових зобов`язань Греції. Цей план зміг би пролити світло на наслідки такої події для європейської банківської системи і став би позитивним прецедентом вирішення майбутніх проблем країн групи PIIGS, що залишилися (Португалії, Ірландії, Італії, Греції і Іспанії).

На думку П.Ільяшенко, в цілому динаміку ринків акцій за минулий тиждень можна розділити на два періоди. Перший – це очікування публікації економічних даних з ринку праці Сполучених Штатів (з понеділка по середовище), другий – реакція ринку на публікацію даних (з четверга по п`ятницю). Засідання комітетів з монетарної політики Банку Англії і ЕЦБ, а також підвищення рівня процентних ставок Народним Банком Китаю залишилися в тіні, роблячи вплив лише на динаміку регіональних ринків акцій.

Аналітик відзначив, що в першому випадку інвестори не робили активних дій, внаслідок чого динаміка фондових індексів була скоріше нейтральною. У другому – публікація даних про зростання зайнятості в США від агентства ADP у четвер сприяла зростанню вартості акцій, а публікація звіту, що розчаровує, від Бюро статистики праці у п`ятницю, навпаки, спровокувала продажі.