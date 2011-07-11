На цьому тижні починається глобальний сезон корпоративних звітів - експерт

Передбачаючи події нинішнього тижня, можна сказати, що визначальний вплив економічних новин на динаміку ринків акцій відходить на другий план і поступається місцем початку глобального сезону корпоративних звітів.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

На його думку, «зараз у інвесторів немає підстав для відновлення покупок, так само як і для фіксації прибули. Проте такі підстави можуть з`явитися вже у вівторок, 12 липня, після того, як алюмінієвий гігант Alcoa відзвітує про фінансові результати другого кварталу 2011 року (після закриття торгових майданчиків в США), що і покладе неформальний старт сезону звітів».

Як повідомив П.Ільяшенко, сьогодні вранці ф`ючерси на індекс S&P 500 знижувалися більш ніж на 0,5%, відображаючи наслідки публікації слабких показників ринку праці Сполучених Штатів у п`ятницю, 8 липня. Додатковими, хоч і менш значущими джерелами негативу стало прискорення інфляції до КНР і відсутності реалістичного плану по реструктуризації боргових зобов`язань Греції. «При цьому поточну ситуацію слід трактувати як дзеркальне повторення подій попередньої п`ятниці: до публікації фінансових результатів Alcoa слабка динаміка ринків акцій, швидше за все, збережеться», - вважає аналітик.