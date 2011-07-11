Українські акції на зарубіжних ринках у п'ятницю знизилися - експерти

Українські акції, що торгуються на зарубіжних ринках, у п`ятницю, 8 липня, продемонстрували зниження.

Про це мовиться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, папери нафтогазової компанії Cadogan Petroleum у п`ятницю впали на 5,11% після чотириденного зростання на 15,8%. Акції іншої нафтогазової компанії JKX Oil & Gas також просіли на 1,63%. В той же час, вартість паперів Regal Petroleum не змінилася.

Як повідомляють аналітики, торги акціями агропромислового сектора у п`ятницю завершилися у п`ятницю зниженням котирувань. Agroton Public втратив 3,34% вартості, Kernel Holding - 2,43%. За минулий торговий тиждень паперу Agroton Public впали на 5,9%. Котирування Kernel Holding за цей же період знизилися на 3,2%.