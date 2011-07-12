Українські ринки акцій впали на тлі побоювань щодо боргів єврозони - експерти

Українські фондові ринки у понеділок, 11 липня, продемонстрували падіння на тлі побоювань щодо боргових проблем єврозони.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, лідерами падіння на Українській біржі в понеділок стали акції «Райффайзен банку Аваль» (-3,01%), генеруючої компанії "Західенерго" (-3,01%), «Укрсоцбанку» (-2,93%). Тільки папери Алчевського металургійного комбінату, що входять в індексний кошик, продемонстрували зростання на 2,11%. Після того як група «Метінвест» повідомила 8 липня про свій намір придбати пакет акцій «Запоріжсталі», посилилися чутки про аналогічну угоду щодо активів корпорації «Індустріальний союз Донбасу», в яку входить Алчевський металургійний комбінат.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 11 липня, знизився на 1,64% - до 896,01 пункту. Загальний обсяг торгів склав 312 млн. 854 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,57% - до 2303,04 пункту. Загальний обсяг торгів склав 141 млн. 453 тис. грн., з них на терміновому ринку - 51 млн. 821 тис. грн.