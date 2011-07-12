Експерти: фондові біржі Європи та США вчора знизилися через італійських банків

Фондові біржі Європи та США завершили торги понеділка, 11 липня, на негативній території через відновлення побоювань щодо поширення боргової кризи в єврозоні, на тлі чуток про те, що італійські банки можуть не пройти стрес-тести.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Крім цього, відзначають аналітики, ринок у понеділок продовжував відігравати негативні дані по безробіттю у США за червень. Важливої макроекономічної статистики вчора не виходило. Сьогодні публікується індекс споживчих цін по Німеччині за червень, а також дані щодо зовнішньої торгівлі у США.

Аналітики констатують, що українські фондові індекси завершили торги понеділка значним зниженням на тлі негативу з-за кордону. Серед лідерів за обсягом торгів на Українській біржі виступили «Мотор Січ» (9,9 млн. грн.) та Алчевський меткомбінат (14,1 млн. грн.). Найбільше зниження серед підприємств індексного кошика показали акції Стаханівського вагонобудівного заводу (-4,05%), «Стиролу» (-3,72%) і "Західенерго" (-3,01%). Краще ринку змогли завершити торги папери Алчевського меткомбінату (+2,11%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 11 липня, знизився на 1,64% - до 896,01 пункту. Загальний обсяг торгів склав 312 млн. 854 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,57% - до 2303,04 пункту. Загальний обсяг торгів склав 141 млн. 453 тис. грн., з них на терміновому ринку - 51 млн. 821 тис. грн.