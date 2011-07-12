Паніка на ринках акцій може перерости у щось більше, а може зникнути так само швидко, як і виникла - експерт

На даний момент можна навести аргументи як на користь думки про те, що паніка на ринках акцій повинна перерости у щось більше, так і на користь думки про те, що вона повинна зникнути так само швидко, як і виникла.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, «зниження акцій провідних європейських банків на 5-8% за один день є найбільш сильним аргументом песимістів, скромна реакція сировинних ринків, так само як і прогнозованість ескалації проблем боргового ринку Єврозони - найбільш сильним аргументом оптимістів». Поки значення індексу S & P 500 наближається до позначки в 1300 пунктів, паритет аргументів збережеться.

Як зазначив П. ІЛЛЯШЕНКО, у понеділок, після закриття торгових майданчиків в Україні, продажі на закордонних ринках акцій посилилися і продовжилися у вівторок. «У той час як напрям динаміки фондових ринків був передбачуваним у період з публікації даних про динаміку зайнятості у США в п'ятницю по оголошення фінансових результатів компанії Alcoa у понеділок, масштаб зниження вартості акцій здивував інвесторів», - підкреслив аналітик.

Він упевнений, що зараз динаміку ринків ризикових активів зумовлює цілий набір факторів, серед яких найбільш значущим є стрімке зростання прибутковості боргових зобов'язань Італії. «Тобто можна стверджувати, що єдине, що повинно лякати інвесторів - це зростаючі сумніви щодо фінансової стабільності італійського боргового ринку. Головним аргументом на користь такої «страшилки» є те, що розмір боргового ринку Італії перевершує можливості європейських механізмів фінансової стабільності», - робить висновок П. ІЛЛЯШЕНКО.

За словами аналітика, коментуючи реакцію фінансових ринків, слід зауважити, що в понеділок зниження глобального індексу акцій банків MSCI World Banks склало 2,8%, що стало найбільш сильним одноденним зниженням у 2011 році. При цьому у 2010 році як мінімум в 11 випадках розмір одноденного зниження даного індексу перевершував позначку в 2,8%. Під час піку першої паніки на європейському борговому ринку в травні 2010 року значення MSCI World Banks за день знижувалося на 4%. Таким чином, реакцію учасників ринку не можна назвати небачено песимістичною.

На думку П. ІЛЛЯШЕНКО, те ж стосується і динаміки прибутковості боргових зобов'язань Італії. На даний момент прибутковість 2-річних паперів перевищила 4%, що з точки зору різниці в прибутковості між зобов'язаннями Італії та Німеччини, дійсно, є страхітливим. Однак, з точки зору вартості обслуговування боргу, прибутковість зобов'язань на рівні 4% не є проблемою в періоді до кількох років, оскільки 4% - це середнє значення прибутковості італійських боргових зобов'язань у 2006-2007 роках.