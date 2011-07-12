Нацбанк у червні збільшив свій портфель ОВДП на 13,5%

У червні Національний банк України збільшив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 13,5% - до 71,784 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті регулятора.

У т.ч. НБУ викупив ОВДП на 7,840 млрд. грн.: на 4,004 млрд. грн. в рамках докапіталізації державних банків; на 3,836 млрд. грн. - в рамках заходів з повернення вкладів вкладникам "Родовід Банку" через "Ощадбанк".

Всього з початку 2011 року обсяг придбаних Національним банком України державних облігацій України (без урахування операцій з двостороннього котирування) склав 9,099 млрд. грн.

Операції з продажу державних облігацій України з портфеля НБУ в червні не проводилися (з початку року обсяг таких операцій становив 1 370 млн. грн. за номінальною вартістю).

Через механізм двостороннього котирування протягом червня було куплено ОВДП на 695 млн. грн. (за номінальною вартістю). З початку року обсяг таких операцій становив 1 196,5 млн. грн.

За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в червні надійшли кошти на загальну суму 0,6 млрд. грн. (з початку року - 18,1 млрд. грн.).

У червні поточного року Міністерство фінансів України здійснило випуск паперів: для збільшення статутного капіталу АТ "Ощадбанк" на загальну суму 604,0 млн. грн., для збільшення статутного капіталу "Укргазбанку" на загальну суму 4,3 млрд. грн.; для збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз Україна" на загальну суму 3,5 млрд. грн. Всього з початку 2011 року було здійснено розміщення державних облігацій України (з урахуванням ОВДП для докапіталізації) на загальну суму 35,5 млрд. грн.

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року склав 22,36 млрд. грн., У тому числі основний борг - 15,02 млрд. грн., сплата доходу - 7,34 млрд. грн.