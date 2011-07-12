Українські акції на закордонних ринках вчора продемонстрували зниження - експерти

Українські акції на закордонних ринках, вчора продемонстрували зниження котирувань.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, інвестори в понеділок, 11 липня, розпродавали акції гірничо-рудної компанії Ferrexpo (-3,53%) і вуглевидобувної компанії Sadovaya Group (-2,18%). Серед лідерів падіння також опинилися акції агропромислового сектора: Astarta Holding (-1,71%), Milkiland (-1,05%), MHP (-0,59%).

Тим не менш, повідомляють аналітики, папери нафтогазової компанії Cadogan Petroleum і агрокомпанії Kernel Holding в понеділок виросли на 1,20% і 0,90% відповідно. Вартість акцій Agroton Public і Avangard не змінилася.