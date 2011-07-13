Експерт: панічні продажі на ринках акцій припинилися так само раптово, як і почалися

Панічні продажі на світових ринках акцій припинилися так само раптово, як і почалися.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, «зниження на ринках ризикових активів було зупинене підтримкою на рівні 1300 пунктів для ф`ючерсів на індекс S&P 500, після чого панічні продажі поступилися місцем майже панічним покупкам». В результаті фондові індекси S&P 500 і DJIA завершили вівторок, 12 липня, зниженням менш ніж на 0,5%, що слід вважати відмінним результатом для покупців.

Як вважає П.Ілляшенко, «події на фінансових ринках до цих пір не формують єдиної картини того, що ж стояло за масштабними продажами акцій банківського сектора Європи. Якщо ми стали свідками початку повномасштабної переоцінки ризиків, які пов`язані з потенційною нестабільністю на борговому ринку Італії, то до теперішнього моменту інвестори не одержали жодної позитивної новини від єврочиновників, і припинення продажів – тимчасове явище».

Справа в тому, пояснив аналітик, що проблема боргового ринку Італії несумірна з можливостями ЕЦБ і поточних механізмів фінансової стабільності для підтримки вартості італійських зобов`язань. Таким чином, чутки про інтервенції ЕЦБ, які поклали панічним продажам, просто не можуть бути використані як позитивний аргумент.

Як підкреслив П.Ілляшенко, «нелогічні висновки спостерігалися і сьогодні вранці». Так, коментуючи дані про динаміку ВВП Китаю в другому кварталі 2011 року, інвестори стверджують, що уповільнення темпів зростання з 9,7% до 9,5% є позитивним сигналом для світової економіки. В той же час, одним з головних чинників ризику на даний момент для глобальної економіки і для світових ринків акцій є продовження посилювання монетарної політики Народним банком Китаю.

Якщо на даний момент економіка КНР фактично не демонструє ознак уповільнення (зниження темпів зростання до 9,5% - це не все ж таки не уповільнення, яке здатне знизити темпи інфляції), то гравцям, навпаки, слід побоюватися продовження посилювання монетарної політики.

За інформацією аналітика, сьогодні вранці ф`ючерси на індекс S&P 500 продовжили рости від мінімальних рівнів вчорашньої торгової сесії. «При цьому суперечлива аргументація як песимістів, так і оптимістів говорить про те, що ринки акцій продовжать перебувати в кондиціях високої невизначеності і далеко не завжди передбаченою волатильности. Ми вважаємо, що ситуація на ринках ризикових активів все ще покрита туманом, і не рекомендуємо розцінювати останні події як аргументи для відкриття або закриття позицій», - відзначив П.Ілляшенко.