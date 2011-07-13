Торги на західних біржах пройшли в основному з низхідною динамікою - експерти

Торги на західних фондових біржах у вівторок, 12 липня, проходили переважно з низхідною динамікою індексів.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, негативний тон торгам задавали побоювання інвесторів відносно поширення боргової кризи на Іспанію та Італію. Не змогли порадувати інвесторів і дані з США. Так, квартальні результати алюмінієвого холдингу Alcoa не виправдали очікувань ринку. А дефіцит зовнішньоторговельного балансу США в травні поточного року зріс на 6,6 млрд. доларів - до 50,2 млрд. доларів, тоді як очікувалося, що значення виросте до 44 млрд. доларів.

За інформацією аналітиків, сьогодні публікуються дані по ВВП і промисловому виробництву Китаю, промисловому виробництву в єврозоні, а також дані по експортним і імпортнимх цінам у США.

Як відзначають аналітики, вітчизняні фондові індекси завершили торги вівторка зі зниженням. Лідерами зростання на Українській біржі стали акції Алчевського меткомбінату (+3,34%), «Західенерго» (+2,5%) і Авдіївського КХЗ (+1,18%). Найбільше зниження показали папери "Укрсоцбанку" (-3.44%) і Стаханівського вагонобудівного заводу (-2.34%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 12 липня, впав на 0,72% - до 889,60 пункту. Загальний обсяг торгів склав 128 млн. 294 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,20% - до 2298,53 пункту. Загальний обсяг торгів склав 309 млн. 684 тис. грн., З них на терміновому ринку - 89 млн. 160 тис. грн.