Компанія ViОil відклала IPO на Варшавській фондовій біржі через негативну ринкову кон'юнктуру - експерт

Компанія ViОil, сьомий за величиною виробник соняшникової олії в Україні, відклала IPO на Варшавській фондовій біржі.

Про це йдеться у повідомленні компанії, яке має УНІАН.

Причиною відмови від виходу на біржу послужила поточна негативна ринкова кон'юнктура.

На думку аналітика BG Capital Дмитра УШЕНКА, рішення Vioil перенести IPO виглядає логічним. За його словами, незважаючи на зрозумілу бізнес-модель ViОil і все ще високий попит на активи українського АПК на Варшавській фондовій біржі, не на користь компанії зіграли панічні настрої на світових ринках, спровоковані черговим витком боргової кризи в ЄС. З середини червня, коли стало відомо про підготовку розміщення акцій ViОil, польський ринок (індекс WIG20) просів на 4%, при цьому індекс українських компаній WIG-Ukraine втратив 9%. На думку Д. УШЕНКА, Vioil, швидше за все, відновить переговори з інвесторами на початку осені, при цьому експерт не виключає перегляду оцінки вартості компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше ViOil оголосила про намір залучити в ході первинного розміщення акцій від 140 до 230 млн. доларів за свої 28-37% акцій.

Довідка УНІАН. ViOil володіє Чернівецьким і Вінницьким олієжиркомбінатами із загальною річною потужністю переробки 511 тис. тонн насіння соняшнику, а також має мережу з 12 сховищ потужністю 186 тис. тонн.

За дев'ять місяців 2011 фінансового року, що закінчився 31 березня, компанія збільшила дохід на більш ніж 40% - до 220 млн. доларів, EBITDA - в 2 рази, до 39,3 млн. доларів, а чистий прибуток - в 2,6 рази, до 26,5 млн. доларів.

ViOil оцінює свою частку на світовому ринку експорту соняшникової олії у приблизно 4%.