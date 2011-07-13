Інвестори українського фондового ринку у вівторок розпродавали акції банків - експерти

Інвестори українського фондового ринку у вівторок, 12 липня, розпродавали акції банківського сектора.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, вітчизняні фондові ринки у вівторок демонстрували зниження третю торговельну сесію поспіль. Папери «Укрсоцбанку» вчора на Українській біржі впали на 3,29%, втративши 7,1% протягом трьох торгових сесій. При цьому їх ціна опустилася до рівня найнижчої у цьому році. Акції «Райффайзен банку Аваль» у вівторок впали на 0,49%. За три торгові сесії котирування банку знизилися на 3,6%, а їх ціна досягла річного мінімуму.

За словами аналітиків, папери гірничо-металургійного сектора на Українській біржі у вівторок рухалися проти тренда, продемонструвавши зростання котирувань. Алчевський металургійний комбінат додав 3,34%, Авдіївський КХЗ - 1,18%, Єнакіївський металургійний завод - 0,54%, «Азовсталь» - 0,48%. За чотири торгові сесії папери Алчевського металургійного комбінату зросли на 9,4%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 12 липня, впав на 0,72% - до 889,60 пункту. Загальний обсяг торгів склав 128 млн. 294 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,20% - до 2298,53 пункту. Загальний обсяг торгів склав 309 млн. 684 тис. грн., З них на терміновому ринку - 89 млн. 160 тис. грн.