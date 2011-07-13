Інвестори на зарубіжних ринках розпродавали акції українських компаній - експерти

Інвестори на закордонних фондових ринках у вівторок, 12 липня, розпродавали акції українських компаній.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, зниження у вівторок спостерігалося серед всіх галузей промисловості. Котирування вугледобувної компанії Sadovaya Group і гірничо-рудної компанії Ferrexpo знизилися на 3,81% і 2,99% відповідно. Акції нафтогазового сектора також просіли: Cadogan Petroleum (-7,10%), Regal Petroleum (-3,30%), JKX Oil & Gas (-2,99%).

Як відзначають аналітики, акції агропромислового сектора у вівторок не користувалися попитом у інвесторів: MHP (-2,20%), Agroton Public (-1,82%), Kernel Holding (-1,58%), Astarta Holding (-0, 58%). Єдиними паперами, які продемонстрували зростання, стали акції виробника молочних продуктів Milkiland (+2,56%). Вартість цих акцій зросла на 4,6% з того моменту, як котирування компанії опустилися до рівня шестимісячного мінімуму 7 липня.