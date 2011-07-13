КМДА пропонує продати частку міської громади в банку “Хрещатик”

На сесії Київради, що відбудеться завтра, 14 липня, депутатам буде запропоновано прийняти рішення про виставлення на продаж пакету 25%+1 акцій банку «Хрещатик».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА.

«Утримання банку «Хрещатик» за кошти киян вважаю недоцільним, адже він не виконує жодної соціальної функції», - заявив Р.КРАМАРЕНКО.

Нині номінальна вартість пакета акцій банку, яким володіє місто, – 196 млн. грн.

Заступник голови КМДА зазначив, що комерційний банк - профільний актив для міста, а утримувати муніципальний банк є сенс лише у тому випадку, коли 100% його акцій належить місту.

За словами Р.КРАМАРЕНКА, якби банк був повністю муніципальним, він би міг виконувати соціальні функції для городян, сьогодні ж це комерційна установа, основною метою якого є отримання прибутку. Викупати ж його зараз з дебіторською заборгованістю не рентабельно, додав заступник голови КМДА.

«Від продажу муніципального пакета акцій ми зможемо залучити до бюджету міста близько 300 млн. грн. і спрямувати їх на більш нагальні потреби, як от будівництво дитячих садочків чи капітальний ремонт лікарень. Наприклад, цих коштів вистачило б на заміну 1200 ліфтів у місті. Думаю, для киян це актуальніше, ніж утримання комерційного банку», - зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

Довідка УНІАН. Банк «Хрещатик» зареєстрований у травні 1993 року.

Станом на 1 липня 2006 року 51,16% акцій банку «Хрещатик» контролювало Головне фінансове управління міської державної адміністрації, 34,22% - закрите акціонерне товариство "Укрфінком".

В результаті додаткових емісій акцій банку «Хрещатик», проведених з кінця 2006 р., та невикупу Київської міськдержадміністрацією частини емісійних акцій банку пропорційно до своєї частки в статуті, станом на 2010 р. частка міста зменшується з 51% акцій до 23,7%. Таким чином, КДМА втратила контроль над банком.

28 жовтня 2010 р. прес-служба банку повідомила, що на зборах акціонерів 27 жовтня було затверджено результати закритої додаткової емісії акцій на 111,1 млн. грн. (номінал однієї акції - 1144 гривні), в результаті чого КМДА спільно з комунальними підприємствами збільшила свою частку в капіталі банку «Хрещатик» з 23,7037% до 25%+1 акція.

Також на цих зборах 27 жовтня було переобрано на наступний термін склад наглядової ради (НР) і новим членом обрано, зокрема, представника Головного фінансового управління КМДА Р.КРАМАРЕНКА.