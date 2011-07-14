Інвестори на Українській біржі вчора відкуповували акції, які подешевшали напередодні - експерт

Скориставшись поліпшенням зовнішньої кон'юнктури, інвестори на Українській біржі вчора відкуповували акції вітчизняних емітентів, які подешевшали напередодні.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Сергій БЄЛЯСОВ.

Він зазначив, що торговельна сесія на Українській біржі в середу, 13 липня, завершилася в позитивній зоні. Відкрилися торги зростанням біржового індикатора слідом за зарубіжними майданчиками, де учасники торгів відігравали позитивні дані по зростанню ВВП у Китаї в другому кварталі. Стійке зростання котирувань на Українській біржі відзначалося всю першу половину сесії. Інвестори продовжували покупки, не звертаючи уваги на деяке погіршення ситуації на європейських майданчиках, де суперечлива регіональна макростатистика, а також боргові проблеми країн єврозони не сприяли активним покупкам.

За інформацією С. БЄЛЯСОВА, у другій половині торговельної сесії індекс Української біржі почав просідати. Інвесторів все більше турбувала невпевненість, що панувала на європейських ринках. Масштаби боргових проблем країн єврозони досягли таких величин, що голова Європейської комісії Ж. М. БАРРОЗУ та голова Євроради Х. Ван РОМПЕЙ обговорювали можливість скликання найближчими днями саміту країн єврозони, на якому передбачалося обговорити нові заходи по боротьбі з борговою кризою.

С. БЄЛЯСОВ повідомив, що ближче до кінця сесії на Українській біржі відзначився сплеск купівельної активності. Вдихнув оптимізм в ринки виступ глави Федерального резерву США Бена Бернанке, в якому він зазначив, що ФРС готова вжити заходів, включаючи запуск чергового раунду викупу держоблігацій, якщо економіка опиниться під загрозою нового спаду.

За словами аналітика, серед паперів індексного кошика Української біржі в середу в плюсі ​​завершили день всі емітенти, за винятком «Укрнафти» (-0,24%), що повернулася на рівень підтримки у 780 грн. У лідерах зростання опинилися перепродані акції «Укрсоцбанку» (+7,58%), що продемонстрували різке зростання під завісу торгів. Слідом підтяглися і котирування "Райффайзен банку Аваль» (+4,70%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 13 липня, підвищився на 0,78% - до 896,58 пункту. Загальний обсяг торгів склав 733 млн. 740 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,77% - до 2339,14 пункту. Загальний обсяг торгів склав 279 млн. 375 тис. грн., з них на терміновому ринку - 70 млн. грн.