Українські фондові індекси у середу відігравали попередні втрати - експерти

Українські фондові індекси завершили торги у середу, 13 липня, зростанням і відіграли попередні втрати.

Про це говориться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, всі підприємства індексної корзини Української біржі в середу, окрім «Укрнафти» (-0,21%), завершили торги у зеленій зоні. Найбільше зростання показали акції «Укрсоцбанку» (+7,58%) і Алчевського меткомбіната (+5,03%).

Як відзначають аналітики, торги на західних фондових майданчиках у середу проходили на позитивній території. Підтримку ринку подали дані з КНР, згідно яким ВВП країни в другому кварталі 2011 року виріс на 9,5%, тоді як очікувалося зростання показника на 9,4%. Також на настрої інвесторів позитивно вплинув виступ Бена БЕРНАНКЕ, який дав зрозуміти, що ФРС буде готова продовжити стимулювання економіки США у разі потреби.

За словами аналітиків, сьогодні буде опублікований індекс споживчих цін по Єврозоні за червень. У США вийдуть дані по кількості первинних звернень за посібниками з безробіття, індекс цін виробників і дані з роздрібного продажу.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 13 липня, підвищився на 0,78% – до 896,58 пункту. Загальний об`єм торгів склав 733 млн. 740 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,77% – до 2339,14 пункту. Загальний об`єм торгів склав 279 млн. 375 тис. грн., з них на терміновому ринку – 70 млн. грн.