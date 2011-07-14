Експерти: українські фондові ринки показали різке зростання на тлі заяви ФРС США

Українські фондові ринки в середу, 13 липня, продемонстрували різке зростання на тлі заяви Федеральної резервної системи в США про свій намір розглянути всі можливі заходи по стимулюванню економіки.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, серед лідерів зростання на Українській біржі у середу опинилися акції «Укрсоцбанку» (+7,58%) після трьох торгових сесій падіння, а також паперу «Райффайзен банку Аваль» (+4,70%).

За інформацією аналітиків, акції металургійного сектора на Українській біржі у середу також зміцнилися. Так, Алчевській металургійний комбінат додав до своєї вартості 5,03%, Єнакіївський металургійний завод - 3,32%, «Азовсталь» - 2,71%. Вартість акцій Алчевського металургійного комбінату зросла на 14,9% за п`ять торгових сесій після заяви групи «Метінвест» 8 липня про свій намір придбати пакет акцій «Запорожсталі».

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 13 липня, підвищився на 0,78% – до 896,58 пункту. Загальний об`єм торгів склав 733 млн. 740 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,77% – до 2339,14 пункту. Загальний об`єм торгів склав 279 млн. 375 тис. грн., з них на терміновому ринку – 70 млн. грн.