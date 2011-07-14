Український ринок акцій скористався різкою зміною настроїв на світових біржах - експерт

Український ринок акцій у середу, 13 липня, скористався різкою зміною настроїв на зарубіжних майданчиках і продовжив відігравати втрати, які він зазнав з початку тижня.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, індекс Української біржі виріс на тлі порівняльної високої активності учасників ринку. Так, об`єм торгів акціями на ринку заявок досяг 74 млн. грн. (без урахування операцій РЕПО), що нижче за рівень попередньої п`ятниці, але на цілих 35% вище за рівень 10-денною середньою. «В той же час, не дивлячись на наявність позитивних сигналів, зростання українського ринку акцій залишається украй уразливим», - підкреслив П.Ілляшенко.

Аналітик вважає, що «найважливіші події на Українській біржі у середу відбувалися в сегменті найбільш ліквідних акцій». Найбільший попит мали папери банків і виробників стали. Зокрема, котирування акцій «Укрсоцбанку» і «Райффайзен банку Аваль» виросли на 7,6% і 4,7% відповідно. Лідером у секторі ГМК став Алчевській меткомбинат, папери якого подорожчали на 5%. Після двох днів відставання від динаміки широкого ринку зростання акцій Стахановського ВСЗ на 3,2% перевершило результати індексу Української біржі.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 13 липня, підвищився на 0,78% – до 896,58 пункту. Загальний об`єм торгів склав 733 млн. 740 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,77% – до 2339,14 пункту. Загальний обсяг торгів склав 279 млн. 375 тис. грн., з них на терміновому ринку – 70 млн. грн.