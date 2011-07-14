Ринкам акцій на даний час не вистачає стимулів для зростання – експерт

Ринкам акцій на даний час не вистачає стимулів для зростання. Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, «імпульс зростання, яке визначало настрої інвесторів протягом двох торгових сесій, зійшло нанівець». Все, що змогли одержати покупці, – це зростання індексу S&P 500 всього на 0,3% за підсумками вчорашньої торгової сесії. При цьому протягом дня зростання фондових індексів США в середньому перевищувало 1,5%. Корекція вгору після розпродажів почала тижні завершилася, і інвестори готуються до продовження «американських гір».

Як відзначив П.Ілляшенко, серед новинних заголовків в середу, 13 липня, більше всього увагу привернув аналіз коментарів Бена БЕРНАНКЕ і продовження тиску рейтингових агентств на слабкі ринки боргових інструментів. «Проте виступ голови ФРС не містив нової інформації. Якщо економіка Сполучених Штатів відновлюватиметься дуже поволі, Федеральний Резерв діятиме з метою запобігання дефляційним ризикам. Якщо відновлення економіки прискориться, регулятор робитиме плавні кроки по посилюванню монетарної політики. Поки ситуація не ясна, ФРС вважає за краще спостерігати і не робити поспішних кроків», - вважає аналітик.