Українські акції на зарубіжних ринках показали різке зростання котирувань - експерти

Українські акції, що торгуються на зарубіжних фондових ринках, під час свчорашніх торгів продемонстрували різке зростання котирувань.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, серед лідерів торгів в середу, 13 липня, опинилися акції агропромислового сектора. Так, Agroton додав 5,33%, MHP - 2,25%, Kernel Holding - 1,81%.

Аналітики відзначають, що торги акціями гірничо-рудної компанії Ferrexpo (+4,56%) і вугледобувної компанії Sadovaya Group (+1,16%) вчора також закрилися зростанням котирувань.

Як повідомляють аналітики, попит серед інвесторів в середу мали і папери нафтогазового сектора. Regal Petroleum виріс на 4,83%, Cadogan Petroleum – на 2,55%, JKX Oil & Gas на 2,42%.