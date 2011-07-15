НАК «ЕКУ» передала ФДМУ держпакети «Київенерго», «Закарпаттяобленерго» та «Західенерго»

НАК «Енергетична компанія України» (ЕКУ) і Фонд державного майна України (ФДМУ) підписали акти приймання-передачі пакетів акцій трьох компаній від НАК «ЕКУ» до ФДМУ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

У повідомленні наголошується, що, зокрема, сторонами підписано акти про передачу 25% ПАТ «Київенерго», 50% ПАТ «Закарпаттяобленерго» та 45,103% ВАТ «Західенерго».

Згідно з планом-графіком приватизації енергокомпаній, пакети акцій цих трьох компаній можуть бути виставлені на продаж у серпні 2011 року.

Після підписання актів, відповідно до процедури, Фондом держмайна здійснюються всі необхідні заходи для зарахування його акціонером вищезгаданих компаній.

Нагадаємо, Фонд держмайна повідомив про формування конкурсних комісій з продажу перших трьох обленерго.

ФДМУ почав підготовку до продажу на приватизаційному конкурсі з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону держпакети акцій ПАТ "Київенерго", ПАТ "Західенерго" та ПАТ "Закарпаттяобленерго".

ФДМУ запрошує потенційних покупців взяти участь у розробці умов продажу даних держпакетів акцій.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням № 310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» та «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

30 червня ц.р. голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд затвердив план-графік приватизації, відповідно до якого одинадцять запланованих до приватизації держпакетів акцій енергокомпаній планується реалізувати протягом серпня-жовтня 2011.