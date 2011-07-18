Позитив на світових біржах у п'ятницю був затьмарений даними зі США - експерти

Позитив на світових фондових майданчиках у п'ятницю, 15 липня, пов'язаний із сильними звітами Google і Citygroup, був затьмарений несподіваним падінням індексу споживчої довіри у США, який у липні знизився до 63,8 пункту, тоді як очікувалося, що значення індексу складе 71 пункт.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, побоювання навколо можливого зниження рейтингу США також продовжують негативно впливати на ринок. Так, у п'ятницю міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's помістило на перегляд з можливістю зниження довгостроковий і короткостроковий рейтинги США.

Як повідомляють аналітики, сьогодні в США вийдуть дані щодо динаміки іноземного капіталу за травень, а також значення індексу ділових очікувань щодо ринку житла за липень.

Аналітики відзначають, що торги на вітчизняних фондових ринках у п'ятницю завершилися на негативній території. Індекс Української біржі знизився на 1,41%, опинившись на рівні 2302,40 пункту, а індекс ПФТС - на 0,47% до 898,61 пункту. Всі підприємства індексного кошика, крім "Укрнафти" (+0,57%), показали зниження на закритті. Лідерами падіння стали акції «Укрсоцбанку» (-5,04%), «Райффайзен банку Аваль» (-3,28%) і "Західенерго" (-2,78%).