Експерт: світові ринки акцій починають тиждень на мінорній ноті

Світові ринки акцій починають поточний тиждень на мінорній ноті.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його інформацією, сьогодні вранці ф'ючерси на індекс S & P 500 знижуються в межах 0,5-0,6%, відображаючи погіршення настроїв інвесторів протягом вихідних. Учасники ринку не надихнулися опублікованими результатами стрес-тестів європейських банків, вказавши на надто м'які умови тестування. У той же час, масштаби зниження фондових індексів у країнах Азії не є критичними. Також, незважаючи на зростання індексу американського долара, динаміка ф'ючерсів на нафту і мідь носить скоріше нейтральний характер.

Як прогнозує П. ІЛЛЯШЕНКО, «протягом сьогоднішнього дня динаміка ринків акцій буде залежати від того, як учасники ринку будуть інтерпретувати вже відомі їм факти. Сюрпризом для гравців може стати лише прогрес у пошуку вирішення боргових проблем єврозони. На даний момент припустити появу негативних несподіванок досить складно. Нові приводи для роздумів з'являться вже після закінчення торгової сесії у Сполучених Штатах. Так, після закриття американських майданчиків будуть опубліковані фінансові результати IBM».

За словами аналітика, протягом тижня звіти про свої фінансові результати за другий квартал 2011 року представили 13 компаній з індексу S & P 500. За винятком суперечливих результатів алюмінієвого гіганта Alcoa, лише результати страхової компанії Progressive виявилися гіршими за очікування ринку. Прибуток таких компаній як JP Morgan, Citigroup і Google перевершив прогноз на 5%, 13% і 11% відповідно. З 18 по 22 липня свої результати оголосять ще 110 компаній з індексу S & P 500. Сукупна капіталізація цих компаній перевищує 4,4 трильйона доларів.

Як зазначив П. ІЛЛЯШЕНКО, через збереження невизначеності на світових майданчиках зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій у понеділок склався помірно негативний. При цьому ф'ючерси на індекс S & P 500 все ще торгуються вище рівня 1300 пунктів. «Це говорить про те, що статус-кво на ринках акцій зберігається», - вважає аналітик.