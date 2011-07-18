ПУМБ і "Донгорбанк" завершили операційне об'єднання

ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, Київ) і ПАТ «Донгорбанк» (Донецьк) завершили операційне об'єднання.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ПУМБ, переданого УНІАН.

«16 липня 2011 відбулося об'єднання ПУМБ і "Донгорбанку". Банки об'єднали баланси та мережу відділень, і з 18 липня банк почав роботу під спільним брендом "Перший український міжнародний банк". Таким чином, процес операційного злиття ПУМБ і "Донгорбанку", що почався восени минулого року, успішно завершено», - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, банки об'єднали баланси та затвердили передавальний акт. Це означає, що діяльність "Донгорбанку" як фінансової установи надалі не здійснюється і починається процес обміну акцій та реєстрації статуту ПУМБ як банку-правонаступника.

Загальними зборами акціонерів ВАТ «ПУМБ», яке відбулося 15 липня 2011 року, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та емісії акцій ПАТ «ПУМБ» в обсязі зареєстрованого статутного капіталу ВАТ «Донгорбанк», що є завершальним етапом у процесі реорганізації шляхом приєднання "Донгорбанку" до ПУМБ. Загальні збори акціонерів також затвердили порядок та умови обміну акцій ЗАТ «ПУМБ» на акції ВАТ «Донгорбанк».

За рахунок об'єднання ПУМБ розширив мережу філій та відділень з 135 до 171.

У прес-релізі вказується, що об'єднаний банк увійшов до десятки найбільших фінінститутів Україні за основними фінансовими показниками. Активи об'єднаного банку на момент об'єднання склали 25,4 млрд. грн., капітал - 3,7 млрд. грн., кредитний портфель юридичних осіб нараховує 13,8 млрд. грн., а фізичних осіб - 4,6 млрд. грн., рахунки фізичних осіб - 8,4 млрд. грн., а рахунки юридичних осіб - 5,6 млрд. грн.

За попередніми розрахунками, об'єднання окупиться в середині 2012 року і дасть не менше 10% економії операційних витрат на рік за рахунок ефекту масштаба.

Як повідомляв УНІАН, акціонери ПУМБ і «Донгорбанку» в листопаді 2010 р. на спільних зборах прийняли рішення про об'єднання двох банків в один шляхом приєднання «Донгорбанку» до ПУМБу. Національний банк України 22 грудня 2010 р. надав відповідний дозвіл.

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, Київ) засновано у 1991 році, входить до групи найбільших банків України. Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» - 89,87% акцій.

Компанія СКМ володіє і управляє активами у гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу і нерухомості.

100% акцій ЗАТ «СКМ» належать Рінату АХМЕТОВУ.