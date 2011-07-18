Індекс Української біржі за тиждень втратив 1,6% - експерт

Індекс Української біржі за тиждень з 8 по 15 липня втратив 1,6%, що відповідає середньому результату фондового індексу країн з економікою, що розвивається MSCI Emerging Markets (-2,4%) та індексу країн з обмеженим доступом капіталу MSCI Frontier Markets (-0, 9%).

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Водночас, підкреслив він, провідні фондові індекси Європи та Сполучених Штатів (Stoxx 600 і S & P 500) за тиждень мали великі втрати, впавши на 2,5% і 2,1%.

За інформацією аналітика, серед ліквідних емітентів на українському ринку акцій за останній тиждень найбільшим попитом інвесторів користувалися акції гірничо-металургійного сектора. Зокрема, протягом тижня динаміка вартості акцій всіх чотирьох представників сектора в кошику індексу UX, за якими проводяться торги, випереджала показники широкого ринку.

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, на Українській біржі минулого тижня динаміку гірше ринку демонстрували акції «Райффайзен Банку Аваль» і «Укрсоцбанку», а також Стахановського ВБЗ і акції з найбільшою вагою в індексі UX - «Мотор Січ» і «Центренерго». Безперечним лідером зростання стали акції Алчевського меткомбінату, котирування якого за тиждень підвищилися ще на 6,45% завдяки продовженню спекуляцій на тему можливої покупки підприємства Метінвестом. З 25 червня акції емітента зросли на 15%, у той час як за аналогічний період індекс UX додав менше 2%. Також протягом тижня вартість акцій Алчевського меткомбінату перевищувала рівень 0,2 гривні, що стало найвищою позначкою з кінця квітня поточного року.