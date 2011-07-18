Експерти: українські фондові ринки впали через негативні новини зі США

Українські фондові ринки у п`ятницю, 15 липня, продемонстрували падіння у відповідь на публікацію низького показника індексу довіри споживачів до економіки США.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі в п`ятницю впав на 1,44%. При цьому загальний обсяг торгів акціями на біржі склав 177 млн. грн. Інвестори розпродавали папери банківського сектора. Зокрема, на фоні очікування результатів стрес-тестів європейських банків. Акції «Укрсоцбанку» знизилися на 5,04%. У свою чергу, папери «Райффайзен Банку Аваль» впали на 3,28%, при цьому їх ціна опустилася до рівня найнижчих в цьому році.

За інформацією аналітиків, акції металургійного сектора на Українській біржі в п`ятницю також продемонстрували падіння. «Азовсталь» втратила 2,33%, Єнакіївський металургійний завод - 2,22%.