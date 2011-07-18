Українські акції на закордонних ринках показали негативну динаміку - експерти

Українські акції, що торгуються на закордонних фондових ринках, продемонстрували в п`ятницю, 15 липня, негативну динаміку.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, інвестори в п`ятницю розпродавали акції більшості агропромислових компаній. MHP втратив 2,96%, Avangard - 0,61%, Astarta Holding - 0,57%, Kernel Holding - 0,20%. Тим не менше, торги паперами деяких агрокомпаній закрилися зростанням котирувань. Так, Agroton Public додав +0,73%, Milkiland - 0,30%.

Як відзначають аналітики, лідерами зростання в п`ятницю стали акції гірничорудної компанії Ferrexpo (+2,32%). Компанії нафтогазового сектора продемонстрували різноспрямовану динаміку. Акції Regal Petroleum зросли на 0,56%, у той час як папери Cadogan Petroleum і JKX Oil & Gas знизилися на 2,44% і 0,23% відповідно.