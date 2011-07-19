Український фондовий ринок знову впав

Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 18 липня, знизився на 1,13% - до 888,43 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 393 млн. 859 тис. грн.

Індекс "Української біржі" за підсумками торгів знизився на 0,58% - до 2289,01 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 129 млн. 367 тис. грн., із них на терміновому ринку - 38 млн. 571 тис. грн.