Український фондовий ринок знову впав
09:00, 19 липня 2011Фондовий ринок
0
Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 18 липня, знизився на 1,13% - до 888,43 пункту.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.
Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 393 млн. 859 тис. грн.
Індекс "Української біржі" за підсумками торгів знизився на 0,58% - до 2289,01 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 129 млн. 367 тис. грн., із них на терміновому ринку - 38 млн. 571 тис. грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter