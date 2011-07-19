Торги на західних фондових майданчиках у понеділок проходили зі зниженням - експерти

Торги на західних фондових майданчиках у понеділок, 18 липня, проходили зі зниженням на тлі відсутності рішення щодо збільшення ліміту держборгу США.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

На думку аналітиків, негативний фон в понеділок створювали і результати банківських стрес-тестів в Європі, які провалили 8 з 90 банків, що підсилило побоювання ринку про можливе поширення боргової кризи на інші країни Єврозони. Сьогодні буде опублікований індекс економічних очікувань інвесторів ZEW у Німеччині за липень. У США будуть опубліковані дані про кількість початих будівництв будинків за червень.

Як відзначають аналітики, торги на українських фондових ринках у понеділок завершилися також зниженням індексів. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зниження стали акції "Укрсоцбанку" (-1,73%), «Донбасенерго» (-1,51%) і "Азовсталі" (-1,49%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 18 липня, впав на 1,13% - до 888,43 пункту. Загальний обсяг торгів склав 393 млн. 859 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,58% - до 2289,01 пункту. Загальний обсяг торгів склав 129 млн. 367 тис. грн., З них на терміновому ринку - 38 млн. 571 тис. грн.