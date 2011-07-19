Експерт: активність гравців на українському ринку акцій помітно знизилася

Торги на українському ринку акцій у понеділок, 18 липня, проходили на тлі помітного зниження активності гравців.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він підкреслив, що обсяг торгів акціями на ринку заявок Української біржі в понеділок склав менше 25 млн. грн., що у два рази нижче аналогічного показника днем ​​раніше. У результаті зниження індексу УБ на 0,6% виявилося скромнішим, ніж зниження більшості акцій Східної Європи. Наприклад, зниження провідних фондових індексів Угорщини та Польщі склало 4,7% і 2,6% відповідно.

На думку аналітика, «порівняно сильніші результати українського ринку акцій слід розглядати в контексті попередньої динаміки індексів. Так, немає нічого дивного в тому, що ринок, який відчував більш сильний тиск з боку продавців протягом тривалого періоду часу, демонструє менші масштаби падіння».

З точки зору статистики, зазначив П. ІЛЛЯШЕНКО, зниження індексу Української біржі в понеділок було обмежено за рахунок того, що акції «Мотор Січі», «Укртелекому» і «Укрнафти» завершили торги мінімальним зростанням. Вага даних трьох емітентів в індексі складає 45%. Таким чином, навіть зростання цих трьох акцій у середньому на 0,25% здатне компенсувати половину зниження інших 11 компонентів індексу в середньому на 1,1%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 18 липня, впав на 1,13% - до 888,43 пункту. Загальний обсяг торгів склав 393 млн. 859 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,58% - до 2289,01 пункту. Загальний обсяг торгів склав 129 млн. 367 тис. грн., з них на терміновому ринку - 38 млн. 571 тис. грн.