Фондовий ринок США встояв завдяки поверненню покупців - експерт

Незважаючи на те, що протягом понеділка ф'ючерси на індекс S & P 500 опускалися нижче рівня 1300 пунктів, рівень підтримки все ж встояв завдяки поверненню покупців у другій половині вчорашньої торговельної сесії.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він повідомив, що фондові індекси S & P 500 і DJIA у понеділок, 18 липня, знизилися на 0,8% кожен, у той час як європейський Stoxx 600 втратив 1,8%. Панічні продажі на ринку сировинних товарів також не спостерігалися. У групі основних сировинних товарів зниження котирувань було зафіксоване лише на ринках цукру і кави - на 1,7% і 0,1% відповідно.

За словами П. ІЛЛЯШЕНКА, фінансові результати IBM, опубліковані після закриття торгових майданчиків в США, виявилися краще очікувань. В ході постбіржевих торгів котирування емітента підвищилися на 1,7%, що продовжує надавати підтримку ф'ючерсам на провідні фондові індекси США сьогодні вранці. Крім того, сьогодні перед стартом торгів у США свої фінансові результати представлять Bank of America, Bank of New York Mellon і Coca-Cola.

Як підкреслив аналітик, увага учасників ринку сьогодні прикута до аукціонів з продажу грецьких та іспанських боргових зобов'язань. «У випадку Греції ринок навряд чи буде переживати з приводу суїцидального бажання грецького уряду залучати 3-місячне фінансування під двозначні відсотвові ставки. Однак розміщення одно- і майже дворічних зобов'язань Іспанії дійсно змусить учасників ринку переживати і реагувати на результати аукціону», - вважає П. ІЛЛЯШЕНКО.